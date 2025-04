Atti vandalici, sei minori nei guai

Restano da chiarire i motivi che hanno spinto sei adolescenti a introdursi in una proprietà privata, nelle scorse settimane, colpendo a ripetizione due porte blindate dell’abitazione, cercando pure di forzarne una terza, usando un paletto in metallo, danneggiando gli infissi. Il gruppetto di giovanissimi era stato sorpreso dal proprietario, riuscito pure a scattare una foto dei ragazzi in fuga, dichiarando di avere riconosciuto uno di loro. Sulla vicenda hanno eseguito accertamenti i carabinieri della caserma di Campagnola, che ora sono arrivati all’identificazione di sei minorenni, con età tra i 14 e i 16 anni, tutti residenti nella Bassa Reggiana, segnalati alla competente autorità giudiziaria di Bologna.

L’edificio preso di mira risulta privo di recinzione esterna e non ancora occupato come abitazione. Secondo le indagini, i sei ragazzi avrebbero sferrato calci alle porte. Il rumore ha insospettito il proprietario, che abita poco distante, recandosi subito verso l’edificio e notando i giovanissimi scappare via. L’uomo si è poi recato in caserma a Campagnola per formalizzare la denuncia, consegnando anche la foto scattata. Grazie alla testimonianza e all’immagine del giovani in fuga, i militari sono riusciti a imboccare una pista ben precisa, che ha portato alla segnalazione dei sei adolescenti al Tribunale dei minori di Bologna. Ora devono rispondere di danneggiamento in concorso. Occorre capire se si è trattato di un gesto puramente vandalico o se di un tentativo mirato di intrusione.

Antonio Lecci