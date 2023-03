Attimi di panico tra la folla

L’autobus di Seta sul quale si è verificata la lite e il grave episodio di violenza che hanno visto protagonisti almeno tre persone.

Quando si sono aperte le porte del mezzo, oltre al responsabile del ferimento è stato visto fuggire nella semioscurità un altro uomo.

Le telecamere di sorveglianza del mezzo hanno registrato tutta la scena e offerto importanti indizi alla Polizia, che ha avviato le indagini.

L’uomo colpito alla testa dal cutter ha perso molto sangue: trasportato d’urgenza al Santa Maria, per fortuna non è in pericolo di vita.