Attivi gli impianti sciistici. Giannarelli: "Ma fa troppo caldo, non possiamo programmare nulla"

Basta poca neve per far girare gli impianti nelle stazioni sciistiche dell’Appennino reggiano, gli operatori ce la mettono tutta, anche in termini di costi, pur di procurare un minimo di divertimento agli amici clienti appassionati di sport invernali, quest’anno traditi dall’assenza di neve. Grazie anche alla bassa temperatura che ha consentito nelle scorse notti (ora non più), di mettere in movimento l’impianto di innevamento artificiale rafforzando così le piste, finora è stato possibile consentire un minimo di attività sciistica nelle tre stazioni, ovviamente nella loro diversità strutturale: a Cerreto impianti aperti con due piste accessibili (la 1 e la 2), più campo scuola; a Ventasso aperta la pista baby e il campo scuola; a Febbio campo scuola e attivo il nuovo tapis roulant. In tutte tre c’è la possibilità di far divertire almeno bambini e principianti. "Finora siamo riusciti a mantenere viva la stazione non senza sacrifici – afferma il direttore Marco Giannarelli – non siamo in grado di programmare nulla, fa troppo caldo, andiamo avanti giorno per giorno". All’orizzonte "la festa del settantesimo anniversario di fondazione assieme al Marabù di Reggio. Un grande evento per Cerreto, speriamo che le condizioni meteo ci aiutino".

s. b.