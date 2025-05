Attività e musica al motoraduno per ricordare Jessica Lanzi

Un motoraduno intitolato ‘Altrove’, per ricordare Jessica Lanzi. E’ in programma per sabato 17 maggio al parco di via Negre a Casoni di Luzzara in memoria della giovane volontaria dei vigili del fuoco, in forza al distaccamento luzzarese, volontaria coordinatrice alla Protezione civile di Carpineti, deceduta la scorsa estate a soli 28 anni, vittima di un incidente stradale in moto. Sabato è in programma un motoraduno con giro in zona, musica, attività per bambini e famiglie, il pranzo e molto altro ancora.

Il programma prevede il ritrovo dalle 9, partenza alle 11, alle 12 rientro per il pranzo, dalle 14 le animazioni di Pompieropoli per i bambini, dalle 15 muslca dal vivo, alle 17,30 estrazione dei numeri della ‘lotteria’ benefica, con il ricavato destinato all’associazione locale Paese Pronto, in supporto alle attività di Protezione civile e vigili del fuoco volontari di Luzzara. Per informazioni (e prenotazioni posti per il pranzo): tel. 347-8233329. Il ricordo di Jessica è forte tra i tanti volontari e amici che l’avevano conosciuta. Molti di loro si ritroveranno sabato a Luzzara.