Attività e sfide senza interruzioni al ‘36 Ore Sport Party’

Sabato 21 e domenica 22 torna il ‘36 Ore Sport Party’, negli ampi spazi della Polisportiva Aics di via Spagna a Guastalla, dove ormai da tempo si rinnova questa non-stop di gare, musica, animazioni e gastronomia, con il ricavato destinato a scopo benefico. Ai tradizionali tornei di calcetto, beach volley, basket e di tennis, quest’anno si aggiungono delle novità, con giochi non ufficiali come Mario Kart, Tenkaichi, Body Builders, Yoga e Balli popolari.

Con tanto di Vespa Aperitivo nella giornata di domenica, con ritrovo alle 10,30 e possibilità di pranzo in loco. Sabato sera, dall’aperitivo fino a notte fonda, è in programma un dj set musicale per cantare e ballare in compagnia. Aperto servizio di ristoro. Ingresso libero.