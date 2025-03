Attività fisica per una vità più sana, Uisp lancia ‘Pillole di Movimento’

L’attività fisica è un farmaco. Dunque lo sport può curare? Non tutto, non sempre, ma si tratta indubbiamente della medicina più potente di cui disponiamo per combattere la sedentarietà che miete vittime silenziosamente. La lotta alla sedentarietà e la promozione concreta di uno stile di vita attivo sono tra i principali obiettivi di "Movement Pills – Pillole di Movimento", un progetto europeo che vede Uisp come capofila e che coinvolge 12 città italiane, tra le quali Reggio Emilia grazie all’adesione del comitato Uisp locale.

In provincia di Reggio Emilia, oltre al capoluogo partecipano i Comuni di Baiso, Boretto, Campegine, Castelnovo Monti, Cavriago, Guastalla, Luzzara, Montecchio, Novellara, Rubiera, Scandiano, Sant’Ilario e Viano. Il progetto è stato presentato dal presidente di Uisp Reggio Emilia Nico Giberti insieme al coordinatore del progetto Ayoub Sadid, Marco Tamelli (referente del piano regionale della prevenzione dell’ Ausl - Irccs di Reggio Emilia), Gianni Zobbi (responsabile Medicina dello Sport e prevenzione cardiovascolare), Andrea Capelli (presidente Farmacie Comunali Riunite) e Giuseppe Delfini (presidente Federfarma Reggio Emilia).

Insieme con loro anche Massimo Bellei, assessore allo sport Comune di Sant’Ilario e Andrea Vaccari, vice sindaco di Boretto. Il progetto Pillole di Movimento vuole sensibilizzare e incoraggiare i cittadini a diventare più attivi. Come? Attraverso la distribuzione di 10mila confezioni molto simili a una scatola di medicine, che in queste settimane sono state distribuite in 65 farmacie, Urp e Case della Comunità di Reggio e provincia.

All’interno delle scatoline non si trovano pillole, ma le istruzioni per ottenere 2 mesi di attività fisica gratuita o un carnet di ingressi da utilizzare entro il 30 aprile in 13 associazioni sportive aderenti in città e provincia. Le discipline, le società e il regolamento per il territorio di Reggio Emilia si trovano sul sito www.movement-pills.eu. Le proposte sportive offerte sono 33 e si adattano a età e gusti molto diversi: corsi in acqua, attività fisica adattata, ginnastica dolce, fitness, tessuti aerei, discipline orientali, danza, tiro con l’arco, baseball e softball. Info: www.uisp.it/reggiioemilia

Stella Bonfrisco