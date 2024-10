"Attività reddituale, mancanza di alloggi, inflazione e produzione edilizia modesta"

Cercando di dare una connotazione generale positiva all’analisi, nel suo intervento Luca Dondi (Nomisma) non nasconde i problemi, "che si riferiscono sostanzialmente a credito, attività reddituale, la locazione che manca in termini delle offerte, fino a un eccesso di domanda in confronto alla scarsa offerta, per arrivare all’inflazione e, lo ha ribadito, a "una produzione edilizia di tipo modesto". Spostando il radar sulle persone in cerca di una casa, la prima evidenza è quella "di un invecchiamento della popolazione. Che condiziona il mercato, oggi e soprattutto lo farà omani. Altro tema, la polverizzazione dei nuclei famigliari, sempre più piccoli e anziani, indicatore che comporta un adeguamento della costruzione edilizia nei termini della domanda. Se andiamo a vedere i nuclei composti da un solo elemento, vediamo che essi coprono il 50% della domanda, il che dà l’idea della totale rivoluzione in atto negli ultimi venti-trent’anni e del mercato, fatto da persone sole e anziane che necessiteranno di un patrimonio edilizio con una dotazione specifica e completamente diversa. Una necessità che ci spinge sempre di più verso case green come uno stimolo ulteriore e un problema che avvertiamo anche come nostro, non distante da noi". Dall’altra parte, il tema reddituale e di pressione sul mercato della locazione, "con una difficoltà di accesso al mercato della proprietà, dipeso dalla difficile possibilità di accedere al credito che ha portato alla ricerca della locazione, e un calo evidente dell’offerta".

l.m.f.