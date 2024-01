Attivo il primo ascensore della Mediopadana

Un nuovo ascensore sul lato est della stazione AV Mediopadana per collegare direttamente i parcheggi di Terminal One con il piano binari. In funzione da ieri, è stato realizzato da Rete Ferroviaria Italiana (Rfi) nell’ambito dei lavori per la seconda sala di accesso alla stazione. Il nuovo impianto, in questa prima fase operativo tutti i giorni dalle 5.30 alle 21.30, è omologato per il trasporto fino a 21 persone e consente a chi parcheggia l’auto nelle aree P4, P5 e P6 di raggiungere rapidamente il binario 4, riservato ai treni che viaggiano in direzione Sud, senza utilizzare il sottopassaggio Fer. In corso i lavori per la realizzazione di un secondo ascensore a servizio del binario 1, riservato ai treni diretti a Nord. Per ora il binario è raggiungibile da chi utilizza il parcheggio di Terminal One attraverso un percorso interno alla stazione opportunamente segnalato. Saranno realizzate anche due nuove scale mobili. È previsto nell’estate prossima il completamento dell’accessibilità della campata Est della stazione.