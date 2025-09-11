Attori prestigiosi al teatro Asioli. Quindici spettacoli con 250 euro

Prenderà il via sabato 11 ottobre, con prelazione per gli abbonati della scorsa stagione, la campagna abbonamenti al teatro Asioli di Correggio per gli spettacoli del cartellone 2025-2026. Disponibili due diversi abbonamenti: per tutti gli spettacoli di prosa/circo (15 titoli, posto fisso, 250 euro) e per sette titoli a scelta (posto assegnato all’acquisto, sconto del 20% sul totale). Inoltre, seguendo i canali social del teatro Asioli, si potrà essere regolarmente informati e fruire di iniziative promozionali proposte nel corso di tutta la stagione. I biglietti singoli, per tutti i titoli in programma, saranno in vendita dal 25 ottobre (tel. 0522-637813).

La stagione, dal titolo "Ossigeno", è promosso da Ater Fondazione e Comune. Tra i nomi di spicco Lino Guanciale in "Europeana", Elio Germano in "La Guerra com’è" tratto dal libro di Gino Strada, Michel Riondino in "Art" di Yasmena Reza, Umberto Orsini diretto da Massimo Popolizio in "Prima del Temporale", Laura Marinoni indiscussa protagonista di "Improvvisamente l’estate scorsa" di Tennessee Williams, Ascanio Celestini in un suo classico "Radio Clandestina", Sandro Lombardi in "Casanova", liberamente ispirato al testo di Giacomo Casanova.

Dopo il successo di "Il fuoco era la cura" ritorna la compagnia Sotterraneo in "Di cosa parliamo quando parliamo d’amore" dall’omonimo racconto di Raymond Carver, Kepler-452, cioè Enrico Baraldi e Nicola Borghesi con "A place of safety", spettacolo-esito di un lungo periodo di ricerca sul campo, a partire dall’incontro con gli operatori di Sea-Watch ed Emergency e una residenza a Lampedusa; il sempre più seguito e applaudito autore e regista Emanuele Aldrovandi in "Scusate se non siamo morti in mare" in cui in un futuro non troppo lontano, l’Europa è diventata un continente di emigranti.

Con "Sorry, Boys di Marta Cuscunà si chiude la trilogia R3sistenze Femminili. Una Trilogia con gli spettacoli "È bello vivere liberi!" e "La semplicità ingannata" già in scena all’Asioli. Alessandro Albertin sarà protagonista del monologo "Perlasca" nel giorno precedente la Giornata della Memoria, e Matthias Martelli si confronterà con astuta bravura in "Mistero Buffo" di Dario Fo oltre a ricordarne il decennale dalla scomparsa. Continua la restituzione della scrittura teatrale del compianto Mattia Torre con Valerio Aprea nella lettura di "Gola e altri pezzi brevi", fino al circo che vede la compagnia canadese People Watching e la loro ultima creazione "Playdead". E poi operetta, concerti, balletto a completare la stagione. Per le famiglie è prevista una rassegna di tre titoli, la domenica pomeriggio. Tutte le informazioni sul sito internet del teatro Asioli.

Antonio Lecci