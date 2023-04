Attraversa i binari mentre sopraggiunge un regionale: urtato dal treno, si salva

Grave incidente ferroviario nella serata di ieri, poco prima delle 19, nella zona retrostante il centro abitato di Calerno.

Un uomo di circa sessant’anni avrebbe cercato di attraversare la linea ferroviaria proprio mentre stava sopraggiungendo un treno regionale della trafficatissima linea Piacenza-Bologna.

Il macchinista si è trovato l’uomo di fronte all’improvviso e nonostante l’attivazione delle procedure d’emergenza, è riuscito ad arrestare il convoglio solo all’altezza di Cadè per poi dare l’allarme al 118.

L’investito è sopravvissuto all’impatto: è stato trasportato all’ospedale in condizioni gravi, ma non in pericolo di vita.

L’incidente si è verificato in un cortile di servizio delle Ferrovie, chiuso da un cancello (foto) che l’uomo avrebbe aperto per poi arrampicarsi sulla barriera che protegge la strada ferrata.

Sul posto è intervenuta la Polfer, che ha eseguito i rilievi e i soccorritori della Croce Bianca inviati dal 118 Emilia Ovest.

f.c.