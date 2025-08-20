Antonella attraversa a nuoto il Po per riabbracciare il marito: “Le ceneri del mio Aldi disperse nel fiume, volevo stargli vicino”

È stata questa l’avventura compiuta da Antonella Manfredini, 70 anni, la cui famiglia gestisce l’osteria ’Argento Vivo’, che si trova sulla sponda del fiume, a Riva di Suzzara, praticamente al confine con il territorio luzzarese.

Antonella è da sempre appassionata di nuoto, nonostante non lo abbia mai praticato dal punto di vista agonistico. Per lei niente gare, ma tanta volontà di nuotare, al lago o al mare, per tenersi in forma. Questa volta, però, ha voluto affrontare un’attraversata nel grande fiume, in quelle acque che per lei sono di casa, accanto a cui si trova il locale pubblico frequentato anche da tanti reggiani. E questa esperienza è stata soprattutto un modo per sentirsi più vicina al marito, da tutti conosciuto come ’Aldi’, venuto a mancare alcuni anni fa. Le sue ceneri sono state infatti disperse proprio nel fiume Po.

“Quel giorno – confida ora Antonella – il mio istinto era quello di gettarmi anch’io nelle acque del fiume, per sentirmi ancora più vicino alla persona che ho sempre amato. Ma ho atteso il momento più opportuno, arrivato a Ferragosto con la traversata, alla quale tenevo tantissimo. È stato come sentirmi ancora più vicina a lui, nello stesso luogo dove ’Aldi’ aveva scelto di riposare per sempre dopo la sua scomparsa”.

Alle 18 del giorno che celebra l’estate, Antonella ha indossato il costume e un giubbino salvagente, per poi tuffarsi in acqua, dall’attracco situato tra Riva e Luzzara. A bracciate ha raggiunto la sponda opposta, a Cizzolo, per poi tornare indietro, per un tempo complessivo di una quarantina di minuti. Un tempo condizionato in particolare dalle correnti, che nel grande fiume non mancano neppure in periodo di secca.

Accanto a lei è sempre rimasto un amico in canoa, pronto a intervenire in caso di necessità. “La prudenza non è mai troppa – spiega la donna – e per questo abbiamo deciso di avere un affiancamento per un eventuale soccorso. Ma è andata bene, non è successo nulla di grave. Ce l’ho fatta. Ho portato a termine la mia traversata. L’acqua del Po era abbastanza caldina, oltre che pulita. È stata un’esperienza molto bella, positiva, che ricorderò per sempre. Ho sempre amato il nuoto. Al mare o al lago ho sempre nuotato molto, per passione, senza alcuna pretesa di competizione. L’unico mio dubbio era legato alla fatica fisica: non ero sicura di potercela fare a portare a termine la traversata, con andata e ritorno. Ma alla fine ce l’ho fatta, con grande soddisfazione. Ho potuto realizzare un’esperienza a cui pensavo da molto tempo. Voglio ringraziare tutti quelli che mi hanno sostenuto”.