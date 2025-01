Attraversa sulle strisce e una macchina la investe: ricoverata

Momenti di paura nel tardo pomeriggio di ieri a Rubiera, dove una donna investita da un’auto in via Matteotti.

L’incidente è successo ieri sera verso le 18. La donna stava attraversando la strada sulle strisce durante il transito della colonna delle auto in lento movimento. È stata urtata da un’Opel Mokka.

Subito partito l’allarme alla centrale del 118 che ha coordinato l’emergenza. Sul posto, per i soccorsi, sono intervenuti gli operatori inviati dal 118. La donna, dopo le prime terapie, è stata stabilizzata e caricata sull’ambulanza.

La donna è stata poi urgentemente trasferita all’arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio dove è stata sottoposta agli accertamenti e cure del caso da parte dei medici del nosocomio.

Fortunatamente non è in pericolo di vita. Sul posto si è portata la polizia locale dell’Unione Tresinaro Secchia per eseguire gli accertamenti e ricostruire la dinamica.

m.b.