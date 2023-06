Attraverseremo il Secchia in bici

La commissione urbanistica del Comune di Rubiera lunedì sera ha approvato il progetto per connettere le casse d’espansione del Secchia al sistema dei canali di irrigazione. Nel rifacimento della diga sarà pure costruito un passaggio ciclopedonale che unirà la sponda reggiana a quella modenese: si potrà dunque andare in bici da Reggio a Modena senza passare dal ponte sul Secchia.

"Un’idea – spiega il sindaco Emanuele Cavallaro – del Consorzio di Bonifica, che si inserisce nel più vasto progetto di Aipo per l’ampliamento e miglioramento del sistema delle casse d’espansione, che prevede l’aumento della capacità di invaso e quindi la capacità di contenere le piene con un innalzamento del livello dell’acqua attraverso la modifica degli argini e realizzazione di un nuovo ‘lago’ di contenimento nella parte sud delle casse all’altezza del nostro Villaggio Artigiano". Questa modifica, già annunciata dalla Regione, consente di usare l’acqua delle casse per combattere la siccità. Sarà concretizzata una condotta sotto via del Rivone, che arriva fino all’argine della cassa all’interno del quale sarà inserito un sistema, sotterraneo e invisibile dal punto di vista paesaggistico, di sollevamento. "Perché il nuovo sistema funzioni – sottolinea il primo cittadino Cavallaro – va modificata anche la ‘diga’, più propriamente detto ‘manufatto regolatore’ che oggi non ha saracinesche, ma funziona solo per gravità. L’attuale muro di cemento armato verrà modificato con una U al centro che fronteggerà meglio le correnti, all’interno della quale saranno inserite delle saracinesche mobili che consentono di regolare il flusso d’acqua verso valle e il livello delle casse d’espansione a monte. Resta chiaro, per la sicurezza del nostro territorio, che in caso di piena non contenibile l’acqua passa semplicemente sopra la diga: lo dico perché il rischio idraulico non deve naturalmente crescere verso Rubiera. Il livello massimo non cambia".

Sopra il nuovo manufatto regolatore sarà realizzato un impalcato con una strada sospesa, utile per la manutenzione della diga, ma rappresenterà un collegamento ciclopedonale tra la sponda reggiana e quella modenese del Secchia, alternativa all’attuale ponte della via Emilia. "Sarà anche un bellissimo percorso ciclistico – osserva il sindaco Cavallaro –. I costi complessivi di questo enorme cantiere saranno di 27 milioni di euro, fondi Pnrr che saranno gestiti direttamente dall’Agenzia Interregionale del Po". I lavori dovrebbero iniziare nel 2024.

Matteo Barca