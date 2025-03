Attrezzi per la micro-chirurgia per l'ospedale di Guastalla

Guastalla (Reggio Emilia), 11 marzo 2025 - Nuova donazione dell’Associazione prevenzione tumori di Guastalla alla Chirurgia dell’ospedale della Bassa. Si tratta di un set di strumenti per la chirurgia micro-laparoscopica prodotto dalla ditta ABmedica che, grazie alle piccole dimensioni, garantiscono una performance chirurgica sicura e affidabile, riducendo al minimo l’impatto sui tessuti e migliorando la precisione durante l'intervento. Si tratta di innovativi dispositivi che si distinguono per l’alta qualità delle leghe metalliche utilizzate in grado di conferire rigidità e memoria di forma allo stelo. Ringraziamento è stato espresso dal dottor Lorenzo Mariani, responsabile della Chirurgia guastallese. Questa donazione, con strumenti per la microchirurgia, permettono di limitare i tempi di degenza dei pazienti, così come i tempi di recupero, potendo pure diminuire l’uso di farmaci e il dolore legato all’intervento. Già due anni fa, grazie a un’altra donazione simile, era stata la Ginecologia dell’ospedale della Bassa a dotarsi dello strumentario per la micro-laparoscopia, rendendo possibili interventi complessi con tecnica mininvasiva e dimissione in giornata. Grazie a questa ulteriore attrezzatura l’ospedale di Guastalla è uno dei pochi centri in Italia a essere dotato di una strumentazione di questo tipo per la Chirurgia e la Ginecologia. Presenti alla consegna dell’attrezzatura, oltre ai rappresentanti dell’Associazione prevenzione tumori, anche il dottor Mariani e alla sua equipe, oltre al responsabile medico Luigi Rizzo, che ha ringraziato a nome della direzione dell’Azienda Usl l’associazione e i volontari per il costante impegno, l’attenzione e la sensibilità dimostrate ancora una volta nei confronti dell’ospedale guastallese.