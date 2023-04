Audi a fuoco, l’incendio è doloso

Auto completamente distrutta da un incendio domenica notte ad Albinea. Indagano i carabinieri. Probabilmente si tratta di un rogo di natura dolosa avvenuto in via Vittorio Emanuele II nella zona del parcheggio del supermercato Conad.

A fuoco un’Audi A4 Allroad (nella foto a fianco) utilizzata da un uomo reggiano di 44 anni. L’auto è di proprietà della madre del 44enne. Le fiamme hanno anche interessato una Dacia Sandero, parcheggiata lì vicino e danneggiata a seguito dell’incendio scoppiato l’altra notte. Sul posto sono poi giunti i vigili del fuoco che hanno prontamente spento le fiamme. Fondamentale certamente il loro intervento per scongiurare altri problemi. Momenti di paura e apprensione in via Vittorio Emanuele II. I pompieri hanno dunque completamente domato il rogo, riportando rapidamente la situazione sotto controllo ed evitato così ulteriori spiacevoli pericoli. Gli uomini del 115 hanno operato con una squadra. Sul posto sono pure arrivati i carabinieri che hanno compiuto un sopralluogo ed eseguito i relativi accertamenti del caso.

Nessuna persona fortunatamente è rimasta ferita o intossicata durante le operazioni di spegnimento dei due mezzi. I militari dell’Arma della stazione di Albinea si sono portati in via Vittorio Emanuele II poco prima delle 2.30 di domenica notte. Sono ora da quantificare con precisione i danni. Distrutta l’Audi A4 Allroad e danni invece per la Dacia Sandero. I carabinieri intanto hanno subito iniziato le indagini, coordinate dalla Procura di Reggio, per accertare con chiarezza le esatte cause e fare quindi luce sull’incendio scoppiato domenica notte ad Albinea. L’ipotesi è quella dolosa e le ipotesi al vaglio sono diverse anche se si escludono le piste relative alla malavita o a minacce di carattere mafioso.

mat. b.