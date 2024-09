Audi sfreccia e non rispetta il rosso. Inseguimento dei carabinieri

Un inseguimento in velocità tra forze dell’ordine e una potente autovettura Audi si è verificato domenica scorsa, verso le 18.30, lungo il ponte sul Po che collega Viadana a Boretto. Un inseguimento partito dalla sponda mantovana, nei pressi dell’area di Viadana in cui sta stava svolgendo una festa celtica con rievocazione dei tempi dei vichinghi. Un’Audi Q2 è stata vista sfrecciare in velocità, con una gazzella dei carabinieri a inseguire, a sirene spiegate, per cercare di fermare la potente vettura in fuga. Pochi istanti prima, il conducente dell’Audi aveva sorpassato, con una manovra alquanto pericolosa, le vetture che erano ferme al semaforo di via Roma, senza rispettare il rosso e neppure tenendo conto della presenza delle strisce pedonali. Solo per un puro caso fortunato non si sono verificati incidenti, con potenziali gravi conseguenze. Poi la fuga verso la sponda Reggiana, in direzione Boretto. Secondo alcuni testimoni l’Audi sarebbe stata sprovvista di targa. È stata poi rinvenuta abbandonata a Poviglio, gli occupanti erano riusciti ad allontanarsi. Le indagini sono in corso.