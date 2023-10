Audite Karissimi, canti gregoriani in Santa Teresa

Stasera alle 21 alla chiesa di Santa Teresa, a Reggio, la rassegna Soli Deo Gloria prevede il concerto "Audite Karissimi!" della Schola medioevale del Coro Paer di Colorno (Parma) diretta da Ugo Rolli con le voci di Serena Buttini, Maria Grazia Delfrate, Paola Lanzi, Michela Marani, ai flauti Pietro Magnani, al liuto Aurora Manfredi, alla viella Andrei Tan Nyen Wen. Un evento in collaborazione con la scuola di liuteria di Colorno. Ingresso gratuito senza prenotazione, limitato ai posti disponibili. La Schola medioevale del Coro Paer è nata nel 1996 come scuola gregoriana femminile. Dal 2010 assume il nome attuale, specializzandosi nel repertorio pienamente medievale (XI-XIV sec.), sia a cappella sia con l’accompagnamento di strumenti costruiti su modelli storici. Nel 1999 si è classificata al secondo posto al XVII concorso nazionale polifonico di Quartiano (Lodi), ottenendo anche il premio speciale per il brano con il miglior punteggio in assoluto.

Molto attiva sul territorio, ha preso parte a rassegne ed eventi culturali.

Nel 2006 partecipa alle celebrazioni indette per i novecento anni della Cattedrale di Parma, registrando brani della tradizione locale raccolti in un cd.