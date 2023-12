Augura la morte alla zia della fidanzata e poi la sperona in auto

Chiamata dalla sorella, era intervenuta per sedare una lite tra la nipote e il fidanzato trentenne, lo scorso settembre a Correggio. E quando sembrava essere tornata la calma, con il ragazzo allontanatosi in auto, quest’ultimo è tornato indietro, raggiungendo la vettura della signora, la stessa che è stata fatta bersaglio di offese e frasi ingiuriose, fino a un "augurio di morire". Poi, il gesto più eclatante che ha portato alla denuncia a suo carico: il trentenne, infatti, alla guida della sua auto, dopo essersi avvicinato in corsa a pochi centimetri, ha tamponato con forza il veicolo con a bordo la zia della fidanzata, provocando alla donna traumi che in ospedale sono stati giudicati guaribili in una quarantina di giorni.

L’aggressione ha fatto scattare un’indagine d’ufficio, con i carabinieri della caserma correggese che hanno denunciato l’uomo per lesioni personali aggravate e danneggiamento aggravato. E dovrà pure rispondere di omissione di soccorso, visto che dopo l’incidente da lui provocato, non si è fermato a prestare soccorso alla donna ferita, facendo inversione di marcia per poi allontanarsi. E questo ha decisamente peggiorato la sua situazione di fronte alla magistratura. Il giorno dopo incidente, ripresasi almeno in parte dal comprensibile choc, si è recata in caserma a Correggio per sporgere querela, con le indagini che hanno portato alla denuncia del trentenne.