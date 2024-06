Auguri a Quinto Torsiello,. Cavaliere del lavoro

Ha compiuto 90 anni Quinto Torsiello, il noto vivaista-giardiniere di Bibbiano conosciuto in tutto il territorio. Era partito dalla provincia di Salerno con pochi spiccioli. Aveva appena 15 anni quando vendette la sua capretta che gli era stata donata, e con quei pochi soldi, si pagò il biglietto per trasferirsi a Ferrara, dove ha lavorato come garzone. Ma la sua passione erano le piante, la natura. È la storia di un giovane, quinto di otto figli, che è emigrato al nord in cerca di fortuna. Quinto ha lavorato sodo. Con il trasferimento a Piacenza, dove ha seguito dei corsi di giardinaggio, era diventato bravissimo con gli innesti di fiori e piante. Qui ha conosciuto la moglie Silvana, e successivamente, grazie ad amici si è trasferito a Bibbiano, con casa e terreno, ed è così che ha iniziato la sua attività di vivaista. Negli anni con l’aiuto della moglie, della Figlia Carmen e ora anche del nipote Pier Maria, ha creato una grossa azienda, ancora oggi crea e cura giardini e parchi anche comunali. La famiglia e gli amici gli hanno preparato una festa a sorpresa, il fratello Ottavo gli regalato un quadro fotografico raffigurante tutta la grande famiglia, che dal sud è partita con la valigia e tante speranze. Ce l’hanno fatta, sono riusciti con sacrifici a ottenere successo e gratificazioni. Quinto ha ricevuto con merito l’onorificenza di Cavaliere del lavoro.

Nina Reverberi