Auguri, vecchio continente Gli studenti alla scoperta della mobilità europea

Oggi si celebra la Festa dell’Europa, particolarmente significativa quest’anno per Reggio Emilia, che ha ricevuto di recente dal Consiglio d’Europa la ‘Targa d’onore’.

"Siamo l’unica città italiana che è stata premiata per quest’anno – dichiara il sindaco Luca Vecchi – una candidatura che abbiamo presentato mettendo a valore gli sforzi fatti lo scorso anno che ci hanno visto impegnati nel supporto alla solidarietà verso la popolazione ucraina, alla firma del gemellaggio con la municipalità di Sarajevo Centar, la partecipazione a importanti scambi internazionali promossi con Fondazione E35 e le celebrazioni del ventennale di Mondinsieme con due importanti momenti ospitati a Reggio Emilia: l’incontro delle Città Interculturali del Consiglio d’Europa e la presenza a Reggio della Commissaria europea per l’Uguaglianza, Helena Dalli".

Il conferimento della Targa d’Onore è l’ultimo passo prima del Premio Europa, istituito nel 1955 dall’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa a Strasburgo per ricompensare le città e i Comuni che si sono particolarmente distinti nella promozione dell’ideale europeo.

“Il conferimento della Targa d’onore – aggiunge Vecchi – segue di pochi giorni il ‘Premio Capitale europea dell’inclusione e della diversità’ ricevuto dalla vicepresidente della Commissione europea Věra Jourová".

La Festa d’Europa è stata festeggiata già ieri in città, in una sorta di anteprima, con l’evento di chiusura di European Young Multiplier, progetto di Eurodesk Italia per la sensibilizzazione degli studenti sulle opportunità di mobilità che l’Unione Europea offre nel campo dello studio, del volontariato e dell’occupazione. Dopo il saluto del sindaco Luca Vecchi e dell’assessora

all’Educazione Raffaella Curioni in Sala del Tricolore, un centinaio di studenti si sono sfidati, da piazza Prampolini alle strade del centro storico, in una caccia al tesoro alla scoperta delle opportunità di mobilità europea. L’evento è stato organizzato da Officina educativa del Comune di Reggio Emilia e da Fondazione E35. In città dal 2000 è attivo un punto locale Eurodesk di Reggio, mentre in alcune scuole sono stati aperti corner informativi presso gli istituti: Blaise Pascal, Matilde di Canossa, Filippo Re, Chierici e Scaruffi-Levi-Tricolore. Dal prossimo anno scolastico, saranno attivati corner anche presso gli istituti Galvani-Iodi, Ariosto-Spallanzani, Moro e Cattaneo-Dall’Aglio e Mandela.