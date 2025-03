Aumenta l’Imu,. Irpef invariata

Approvato, dal Consiglio comunale di Vezzano, il bilancio di previsione 2025-2027. Sul bilancio hanno impattato alcune voci negative quali la riduzione del fondo statale di 35mila euro versato al Comune, i maggiori trasferimenti di 40mila euro fatti dal Comune all’Unione in primis per i costi dei servizi sociali; le maggiori uscite per utenze e pubblica illuminazione per 25mila euro.

"Per fare fronte – dicono dal municipio – a queste situazioni si è reso necessario approvare un aumento di alcune aliquote Imu: cresce l’aliquota sulle seconde case da 0,89% a 0,96%; aumenta l’aliquota sui fabbricati di categoria D (capannoni e immobili produttivi) e uffici da 0,84% a 0,96%. Inalterate le aliquote applicate sulle altre tipologie di immobili tra cui negozi ed esercizi commerciali (0,79%). Per le seconde cose locate a terzi l’aliquota viene ridotta a 0,90%". Invariata l’aliquota Irpef. Le entrate tributarie sono di 1,8 milioni più 900mila di altre entrate correnti.

m. b.