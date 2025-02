Aumentano i furti in casa. In un anno 1.526 denunce e i dati stanno crescendo

Sebbene quasi quotidianamente la cronaca nera segnali uno o più furti in abitazione, di varia entità, anche nella nostra provincia, il territorio reggiano non è tra i più colpiti, in Emilia-Romagna, da quella che resta una odiosa violazione della privacy personale. Considerando la città e gli altri comuni infatti, nel 2023 sono state 1526 le intrusioni denunciate nelle case con l’intento di portare via i beni di chi ci viveva: 34,6 ogni 10mila abitanti. A evidenziarlo è il terzo rapporto dell’osservatorio Censis-Verisure sulla sicurezza della casa; indagine condotta in collaborazione con il Servizio di analisi criminale del Ministero dell’Interno. Sempre il medesimo ente ha reso note anche le cifre dei primi quattro mesi del 2024, ove sono stati denunciati 471 furti, ben 62 in più rispetto allo stesso quadrimestre del 2023.

Un dato quindi che non lascia ben sperare in vista di quello complessivo, e ulteriore testimonianza che anche nel reggiano questo tipo di crimine è in aumento. Consola poco il fatto che in regione ci siano province che ne soffrono maggiormente. Secondo il lavoro portato avanti dal noto istituto di statistica, con la partnership dell’azienda produttrice di antifurti, la città più pericolosa in termini di furti in abitazione, considerando pure la sua forte vocazione turistica, è Rimini. In numeri assoluti ne riscontra meno di Reggio, 1359, ma per una media di 40 ogni 10mila abitanti. A ruota Ravenna, con 38,8 furti ogni diecimila abitanti, e 1504 in totale. Con i suoi numeri tuttavia la nostra provincia contribuisce anch’essa in maniera rilevante al dato complessivo dell’Emilia-Romagna, che con 15250 furti nelle case rilevati nel 2023 è al secondo posto in Italia; superando il 10% sul totale nazionale. Con 34,2 reati di questo tipo ogni 10mila abitanti supera poi, di ben 9 punti, la media nazionale. Nel 2023, infine, l’ingresso dei ladri nelle abitazioni del territorio regionale è aumentato del 6,2% rispetto al 2022.

Gabriele Gallo