Aumentano Imu, Tari e rette: "Non vogliamo tagliare i servizi"

Tempi duri anche per i cittadini di Castelnovo Monti: il Comune, a corto di risorse anche a causa dei tagli statali, rivede le aliquote Imu, Tari e costi scolastici legati a Isee. Approvato dal Consiglio comunale, il bilancio preventivo 2025 oltre al piano della opere pubbliche 2025-2027, con una disponibilità circa 8,6 milioni, i quali derivano per la gran parte dall’addizionale Irpef e dall’Imu, utilizzati per 2,6 milioni per spese di personale, 1,2 milioni di spese per servizi associati demandati all’Unione, 800.000 euro per utenze (illuminazione pubblica, luce, gas, acqua), oltre ad una serie di acquisti di beni e servizi, contratti, concessioni, tasse di vario genere. "Abbiamo cercato di costruire il nuovo bilancio in un ambito di ristrettezze, con lo Stato che ci ha tagliato trasferimenti per oltre 70 mila euro annui - precisa l’assessore al bilancio Daniele Valentini - che possono sembrare pochi, ma in un bilancio complesso come il nostro vanno a scardinare diversi sistemi consolidati. Abbiamo lavorato per il mantenimento dei servizi applicando però dei tagli ma e salvaguardando tutti quelli volti alla persona e quelli educativi, scegliendo di tagliare altre spese. Siamo stato costretti anche a rivedere le aliquote dell’Imu per alcune tipologie di fabbricati. Abbiamo scelto di mantenere i servizi per avere un paese vivo, attivo e attrattivo, - prosegue l’assessore Valentini – sappiamo che stiamo chiedendo un ulteriore sacrifico ai cittadini, e proprio per questo, qualora la situazione torni a normalizzarsi non esiteremo a riportare le imposte ai livelli precedenti. . Abbiamo mantenuto le agevolazioni sociali già esistenti sulla Tari e l’Imu dimezzata sui capannoni agricoli. Sulle opere pubbliche, andremo avanti con i cantieri importanti attivati in paese, come il nuovo palasport vicino al Centro Coni, la riqualificazione di Palazzo Ducale, la realizzazione delle Officine della Creatività all’ex Centro culturale polivalente. A Felina stiamo completando l’intervento sull’area dell’ex cinema Ariston – piazzale Don Zanni, per la quale abbiamo ricevuto un finanziamento di ulteriori 353.700 euro che ci consentiranno di realizzare la copertura". Settimo Baisi