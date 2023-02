Aumentano le imprese in città Boom di costruttori, giù gli agricoli

È stato un 2022 di grossa ripresa quello relativo al tessuto imprenditoriale reggiano. Secondo infatti il report emesso ieri dal Centro Studi della Camera di Commercio di Reggio, sono state 431 le imprese create di sana pianta nel 2022, portando il totale di quelle attive a 49.237. Il che sta a significare, dal punto di vista percentuale, un aumento dello 0,9% rispetto al 2021. Un dato, quello che fa riferimento alla nostra provincia, che acquisisce ancora più peso se raffrontato a quelli regionale e nazionale, dove, per entrambi, il trend è decisamente negativo, con un -0,8% di imprese create tra il 2021 e il 2022 in Emilia Romagna e -0,7% se presa in considerazione l’Italia intera. Insomma, secondo la Camera di Commercio, quello che si rileva è che Reggio Emilia rimane terra di imprenditori, con 93 imprese attive per 1000 abitanti. La maggior parte di queste hanno carattere individuale (27.690 pari ad un +0,3% rispetto all’anno precedente), con, a ruota, le società di capitali (12.153 pari ad un significativo +4,5% rispetto al 2021); mentre sono in calo le società di persone (8.206 quelle registrate, con una flessione dell’1,9% rispetto ai 12 mesi precedenti) e quelle facenti capo ad ‘altre forme giuridiche’, ferme a 1.278 imprese esistenti (-1.1% rispetto al 2021).

Interessante anche il breakdown del tipo di attività in cui si è registrata la crescita più significativa. Non può passare certo inosservato come quello che ha fatto registrare l’aumento più importante è quello delle costruzioni con un incremento del 3,4% rispetto al 2021, con ben 11.536 imprese attive nel comparto. A conferma di quanto emerso dai dati del Pil nazionale, fortemente trainato dai vari bonus che sono stati irrogati in ambito immobiliare. In crescita anche i servizi alle imprese, che aumentano in dodici mesi dell’1,7%, arrivando a 9.672 imprese. Segno positivo, poi, per attività di noleggio, agenzie di viaggio (forse anche come ‘reazione’ alle chiusure avvenute nei due anni precedenti) e servizi di supporto alle imprese (comparto che mostra un incremento del 3,2% rispetto al 2021), attività finanziarie e assicurative (+2,2 %), attività immobiliari (+2,1%), servizi di informazione e telecomunicazione (+1,6%) e attività scientifiche e professionali (+1,5%).

Dove invece si registrano segni negativi è nell’ambito delle attività commerciali, con il numero delle imprese attive che passa da 9.879 nel 2021 alle 9.860 a fine 2022. Si registra un calo anche nel comparto alberghiero e della ristorazione, dove si è passati da 2.827 imprese attive nel 2021 alle 2.808 dell’anno appena finito (-0,7%). Non va meglio, per chiudere, nemmeno in quello agricolo, dove la flessione è attorno al punto percentuale (-1% con 5.749 imprese contro le 5.810 di fine 2021) e delle attività di trasporto (-1.1%); mentre tiene, tutto sommato, il comparto manifatturiero che perde lo 0,6% di imprese attive tra 2021 e 2022.

Nicola Bonafini