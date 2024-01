Aumenti nelle Cra. "La Regione riveda la delibera"

I Comuni si stanno muovendo per applicare la Delibera regionale che prevede l’aumento delle rette degli ospiti delle Case di Riposo Anziani (Cra) e delle strutture per disabili pari a 4,10 euro al giorno. Si scaricherà tutto sui cittadini che oltre al danno si vedranno beffati soprattutto in quelle aree comunali o distrettuali che, per via di mancate disponibilità nei bilanci, non possono rivedere i parametri Isee per l’ esenzione. Stiamo chiedendo agli Enti Locali di congelare il provvedimento ed alla Regione di rivedere una scelta che è stata scellerata nel metodo e nel merito. In una fase molto delicata per le famiglie italiane che già hanno subito una manovra finanziaria, da noi contrastata con uno sciopero generale, che di fatto toglie fondi ai principali capitoli di welfare e prevede l’aumento dell’iva su tanti beni tra i quali anche quelli energetici un’aumento di 1500 euro all’anno per le persone bisognose è un vero e proprio affronto. Non comprendiamo come mai pur essendoci dei residui regionali sul Fondo Non Autosufficienza, non vengano messi a disposizione per rivedere le rette. Pertanto al fine di sensibilizzare ed informare i cittadini stiamo valutando assieme ai colleghi di CGIL e CISL territoriali una mobilitazione unitaria in preparazione di una grande manifestazione regionale.

Roberto Rinaldi coordinatore Uil Modena e Reggio Emilia