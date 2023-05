"Aumenti sì, ma la gente sta più attenta alla qualità"

Meno quantità ma più qualità. Soprattutto, un trend, quello dell’inflazione dei generi alimentari, che sebbene sia tra tutti quello più preoccupante dal punto di vista del consumatore, sta rallentando la sua corsa. Mauro Rondanini, direttore de Il Conad Le Querce, appare moderatamente ottimista: "L’aumento dei prezzi, per ciò che concerne i prodotti alimentari o, come comunemente vengono definiti, beni di prima necessità era già in atto nei mesi finali del 2021, e che si è protratto per tutto il 2022 – argomenta Rondanini –. Tuttavia, quello che possiamo vedere, è che per una certa tipologia di prodotti, penso per esempio alla frutta, o al pesce, siamo addirittura in una dinamica deflattiva, ossia i prezzi si stanno arretrando". Rallentamento generale. "Oggi quello che stiamo vivendo è un aumento di circa un 10, 12% su quello che è il prezzo medio dei prodotti che poniamo sugli scaffali – prosegue il direttore del Conad Le Querce –. Però stiamo ragionando ‘anno su anno’, quindi ci sta che messa in questo modo l’aumento sia forte e colpisca l’attenzione di analisti e gente comune. Ma se andiamo più in profondità e ‘scomponiamo’ il dato possiamo notare come da gennaio ad aprile, il ritmo degli aumenti abbia rallentato. Quali i prodotti che hanno risentiti maggiormente di questo trend inflazionistico? Sicuramente la pasta, e altri prodotti confezionati: zucchero e mozzarella per nominarne un paio".

‘Consumer behaviour’. E la reazione dei consumatori? Questo è l’aspetto più interessante dell’analisi di Rondanini. Il quale fotografa un comportamento del consumatore che punta maggiormente alla qualità che alla quantità: "Quello che abbiamo visto, ed è un elemento che viene confermato anche dal ‘conto’ degli scontrini che monitoriamo costantemente, è quello di un consumatore che si presenta in negozio una volta di più rispetto alla media solita – spiega Rondanini -. Quindi, il cliente che prima faceva la spesa 4 volte alla settimana, oggi la fa 5 volte. Il che è anche un elemento positivo, visto che vi è la tendenza a non buttare via nulla di ciò che si acquista. Magari non riempie fino all’orlo il carrello; acquista meno prodotti ma alcuni di maggior qualità". Un comportamento che non trova impreparato il supermercato nella gestione del magazzino: "Si parla tanto di intelligenza artificiale in questi giorni ma noi già da anni utilizziamo una sorta di sistema ‘predittivo’ che ci consente di anticipare quelle che possano essere le criticità maggiori a livello di magazzino, tenendolo sempre sotto controllo e consentendoci sempre di avere gli scaffali pieni".

"In prospettiva? Oggi mi sento molto più tranquillo rispetto ad un anno fa. Gli anni della pandemia sono fortunatamente alle spalle e anche quello che era un aumento fuori controllo dei prezzi dell’energia, oggi, è tutto sommato sotto controllo – conclude Rondanini -. E’ vero che abbiamo una bolletta energetica raddoppiata rispetto a un anno fa, ma non più ai livelli drammatici dell’autunno scorso dove abbiamo vissuto un’esplosione dei prezzi anche del 500% anno su anno".

Nicola Bonafini