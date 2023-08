"Aumento abbandoni animali a Novellara: il commento del sindaco"

In aumento gli abbandoni di cani nella Bassa. Lo dimostrano i dati del canile-gattile intercomunale di Novellara. Ad oggi sono 110 i cani ospiti della struttura, oltre a circa 200 gatti, con molti micini abbandonati di recente. Il personale della coop Il Gufo può contare su circa 70 volontari che, dopo un corso di 8 ore, scelgono a cosa vorranno dedicarsi: lavorare coi cani, alcuni con i gatti, altri ancora alla raccolta di alimentari per la struttura. L’impegno minimo richiesto è di un paio di mezze giornate al mese.

Ieri mattina il sindaco di Luzzara, Elisabetta Sottili, ha compiuto una visita al canile-gattile: "Gli animali sono trattati qui con amore e attenzione, sottoposti a cure, controlli e profilassi sanitaria – commenta –, spiace vedere che gli abbandoni sono ancora tanti. Gli animali non sono "usa e getta" e meritano tutto il nostro rispetto. Sterilizzare gli animali è un atto d’amore nei loro confronti". Sono sempre bene accetti mangime, coperte e lenzuola per le cucce, pallets in legno, cibo vario…