"Aumento per le badanti? Famiglie in ginocchio"

Già nei primi stipendi di questi mesi, le badanti, le colf e le baby sitter (riguarda tutti i collaboratori domestici) si dovrebbero registrare aumenti fino a 145 euro al mese. Chiariamo subito una cosa: queste persone sono, di fatto, una forma di welfare diventata insostituibile in un Paese sempre più composto da famiglie in cui entrambi i genitori lavorano e gli orari sono sempre più flessibili. Senza di loro, molte persone non potrebbero continuare a lavorare semplicemente. Ma in un anno come questo, già segnato da pesantissimi aumenti, questo rischia di diventare l’ennesimo balzello insostenibile per le famiglie. Secondo Federconsumatori una famiglia di Reggio Emilia di 3 persone ha subito un incremento di spesa annuale di 2.768 euro, di cui 1.863 per le bollette. Per un nucleo unipersonale, invece, l’aumento di spesa è stato di 1.698 euro, di cui 1.260 per gas, energia elettrica e acqua. Nella nostra provincia l’inflazione ha toccato il 7,5%, con una punta vicina al 35% per gas ed energia elettrica. Ma se l’inflazione galoppa, lo stesso non stanno facendo gli stipendi, che sono fermi al palo. Si tratta di una bomba a orologeria, che rischia di esplodere nei prossimi mesi.