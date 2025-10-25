Auser, il sostegno alla solitudine. Il nuovo mezzo e un ufficio ’amico’

Grazie alla generosità degli enti privati e alla collaborazione tra associazioni, da oggi Auser Reggio può contare su ulteriori mezzi e spazi per la sua attività di sostegno alla comunità, in primis alle persone anziane ma non solo. Ieri è stata una mattinata di nastri tagliati e grandi soddisfazioni, con due inaugurazioni una dopo l’altra: una nuova auto con cui sarà implementato il servizio di accompagnamento sociale per chi ha difficoltà a spostarsi e un nuovo ufficio interno al circolo Arci Pigal, dove la prima attività sarà quella del ‘telefono amico’, "ma questo è solo l’inizio" garantisce il presidente Auser Reggio, Sandro Morandi.

"La nostra associazione conta in tutto circa trecento persone che con cadenza regolare chiamiamo per tenere loro compagnia - spiega il presidente -. Nel nostro ufficio principale però vengono svolte tantissime altre attività grazie all’impegno dei volontari, dal progetto delle cucine popolari al doposcuola e ai ‘filòs’ (momenti di aggregazione per combattere la solitudine, ndr), fino al supporto agli uffici del tribunale e della prefettura. Grazie poi al nuovo mezzo inaugurato stamattina (davanti al Conad Le Vele, ndr), potremo essere ancora più vicini al territorio".

A oggi Auser Reggio conta circa 6mila iscritti, di cui oltre 2mila volontari, molti dei quali erano presenti ieri alle inaugurazioni. L’acquisto del nuovo mezzo è stato possibile grazie a due donazioni da 10mila euro elargite da Fondazione Manodori e da Conad. Il nuovo ufficio rappresenta "un prezioso presidio in città - aggiunge la vicepresidente Auser, Valeria Romiti - e testimonia ciò che si riesce a raggiungere quando le associazioni vanno oltre il loro orticello e collaborano tra loro".

"Qui a fianco abbiamo anche la sede di Spi Cgil e così possiamo offrire un punto di riferimento importante per il quartiere, compito che a mio avviso è fondamentale per un circolo Arci" conferma Ivano Ballarini, presidente del Pigal. "Oggi si manifesta il modello città che vogliamo, con nuovi servizi che nascono utilizzando spazi già esistenti per fare comunità - ha concluso l’assessore alla Cura dei quartieri, Davide Prandi -. L’obiettivo è sempre quello di recuperare le relazioni, che ci tengono vivi".

g. ben.