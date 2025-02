Auser, la nuova presidente è Viviana Abbati. L’assemblea elegge il nuovo consiglio direttivo

È stato rinnovato il consiglio direttivo dell’associazione Auser di Castelnovo Sotto, impegnato su vari fronti, garantendo diversi servizi destinati ai cittadini.

Il nuovo presidente è Viviana Abbati, pensionata, in passato insegnante di scuola materna e da sempre rivolta all’impegno civile e sociale. È stata votata all’unanimità dall’assemblea dei soci. Ex consigliere di Coop, da oggi in Auser si impegnerà in particolar modo ad amalgamare i numerosi attivisti dell’associazione che si spendono nei diversi progetti quali lo storico servizio degli accompagnamenti scolastici, del Telefono Amico, Auser Cultura, Genitori in Auser e, l’ultimo nato, il gruppo Cittadini Eco-Attivi, che si occupa di servizi di decoro a favore dell’ambiente del territorio locale.

L’assemblea ha inoltre eletto il nuovo consiglio direttivo, che risulta essere composto da Isella Benassi, Giuseppe Costi, Vittorina Mazzali, Fiorenza Genovese, Cristiano Dall’aglio, Silvia Lambruschi, Doriana Boni, Alice Cilento, e Mara Manghi. Un ringraziamento è stato rivolto al presidente uscente, Fabio Montanari, per l’impegno di questi anni da parte di tutti i volontari e dal sindaco Francesco Monica.