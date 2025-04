Auser, riconfermata la presidenza. Vera Romiti: "Il motore è la solidarietà"

L’undicesimo congresso provinciale di Auser Reggio Emilia, nei giorni scorsi, ha visto la riconferma della presidenza provinciale guidata da Vera Romiti: "In un momento in cui l’egoismo, l’indifferenza, la supremazia della ricchezza e la violenza del potere la fanno da padrone – dichiara la presidente – i volontari e le volontarie Auser, che praticano la solidarietà, la condivisione e la lotta alla solitudine, sembrano andare controcorrente e le loro azioni sembrano diventare obsolete e quasi sovversive, ma forse, secondo me certamente, rappresentano un’alternativa possibile e credibile per un cambiamento di rotta di questa società. Pensiamo, noi di Auser, che la solidarietà possa essere il motore del rinnovamento e del cambiamento positivo dell’intero mondo".

L’evento istituzionale si è svolto presso il Centro Internazionale Loris Malaguzzi e ha raccolto oltre un centinaio di persone, tra delegati, autorità, amministrazioni pubbliche e realtà con cui l’associazione collabora. Nel corso del congresso, si sono alternati gli interventi dei volontari e della presidenza regionale Auser, su prospettive e sfide a cui l’associazione è chiamata a rispondere. Nel pomeriggio, invece, è ripreso il dibattito in merito agli obiettivi dell’associazione, sono stati eletti gli organismi dirigenti ed è stato votato il documento congressuale.

c. c.