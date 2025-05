Ausl, bilancio ’24 in rosso: "Consuntivo presentato fuori dai termini di legge"

Un buco nero da oltre 194 milioni di euro, quello della Sanità regionale. E l’Ausl di Reggio ha chiuso il 2024 con un passivo di circa 23,8 milioni. Lo mettono in evidenza i consiglieri regionali di Forza Italia Pietro Vignali (capogruppo) e Valentina Castaldini (questore) dopo avere analizzato il dettaglio dei disavanzi dei rendiconti di ciascun azienda sanitaria regionale per il 2024.

"Tutti gli enti sanitari dell’Emilia-Romagna hanno chiuso i bilanci 2024 in passivo. La spesa è fuori controllo. È un pozzo senza fondo con problemi strutturali che non possono essere risolti con sistematiche misure di ripiego. Chiediamo un tavolo di confronto permanente con l’Assessore alla salute, siamo pronti a dare il nostro contributo", commentano i due.

L’Ausl reggiana – che ha comunicato il Consuntivo fuori dal termine di legge – è già pesantemente bacchettata dal giudici della Corte dei Conti rispetto al bilancio 2023.

"Sarà nostra premura chiedere agli uffici regionali la documentazione con la quale l’ente reggiano avrebbe chiarito alla Corte i rilievi critici", scrivono i due azzurri.

I giudici contabili hanno segnalato ritardi nei pagamenti ai fornitori, sforamenti dei tetti della spesa farmaceutica ospedaliera e un indebitamento fuori controllo.

L’indebitamento dell’Ausl di Reggio supera quello dell’Ausl e del Policlinico Sant’Orsola di Bologna messi insieme; è di 374mila euro inferiore alla somma di Ausl e azienda ospedaliera di Parma, ma di 11 milioni inferiore a quello delle due aziende modenesi. Mal comune, ma senza gaudio per i cittadini alla luce dei rincari sui ticket appena entrati in vigore.

"Il 22 aprile la giunta regionale ha ripianato il deficit usando l’avanzo di amministrazione 2024 e il fondo spese straordinarie – sottolineano Vignali e Castaldini –. Ma non basta. Così come non saranno sufficienti le risorse, pur ingenti, racimolate tartassando al massimo i contribuenti. La giunta de Pascale ne è consapevole: per questo continua a chiedere più risorse al Governo nonostante i fondi statali per la sanità quest’anno abbiano raggiunto i massimi storici".

I due consiglieri allora puntano l’indice: "Non si vogliono eliminare le spese superflue e le tante incongruenze che fanno aumentare i costi del sistema. Solo l’abnegazione dei tanti professionisti permette al sistema di reggersi". Aggiunge il coordinatore provinciale Gianluca Nicolini: "La situazione toglie la foglia di fico che il Pd aveva inutilmente cercato di tenere attaccata a una sanità che dopo il Covid non si è più ripresa. Le lunghe liste d’attesa, la chiusura dei pronto soccorso e dei punti di primo accesso sostituiti dai Cau, la chiusura di tutti i punti nascite reggiani fuori dal capoluogo certificano il fallimento delle politiche del centrosinistra a danno della salute di tutti. L’assenza di un privato forte e complementare in Emilia-Romagna acuirà nei prossimi mesi le difficoltà. La perdita di professionalità e di personale qualificato rischia di rendere tragica una situazione già da ’codice rosso’. Se una responsabilità grave è attribuibile a chi da 80 anni governa questi territori, una corresponsabilità morale va a quella fetta di elettorato che continua a non vedere oltre gli steccati dell’ideologia".