Ausl e Lilt: ’Tutta vita niente fumo’

Ritorna la settimana di iniziative organizzata dal gruppo aziendale ’Ospedale e Territorio senza fumo’ dell’Ausl Irccs di Reggio Emilia, dal titolo ’Tutta vita niente fumo’. Da oggi a sabato 31 maggio, giorno in cui si celebra la ’Giornata Mondiale senza Tabacco’, medici, infermieri, operatori sanitari, volontari ed esperti di ’Luoghi di Prevenzione’ saranno coinvolti in tanti eventi per sensibilizzare sulla lotta al tabagismo. Nella provincia di Reggio sono almeno 30mila i pazienti affetti da bronchite cronica e l’80% di questi sono persone esposte al fumo da sigaretta.

"A questo – spiega il direttore della Pneumologia del Santa Maria Nuova Nicola Facciolongo – occorre aggiungere che registriamo 350 nuovi pazienti all’anno colpiti da neoplasie polmonari, di cui oltre il 90% fumatori, e 100 nuovi casi all’anno di neoplasia bocca, lingua e laringo-faringe da esposizione a fumo di sigaretta. Dati da cui consegue che mai come oggi la battaglia al fumo da sigaretta deve essere convinta e affrontata su più fronti".

A fronte di questi numeri e per sensibilizzare la popolazione, l’Ausl con il patrocinio di Lilt - Luoghi di Prevenzione, Comune di Reggio Emilia, la collaborazione di Uisp e Croce Rossa Italiana e il sostegno di associazioni sportive e del volontariato, organizza la settimana che si concluderà con l’evento in piazza Martiri del 7 Luglio, sabato 31 maggio, con spirometrie gratuite, una camminata e punti informativi. Cesare Corbelli