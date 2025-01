Ausl, il nuovo direttore generale: "Pronto ad affrontare le sfide"

"Ho accolto davvero con grande soddisfazione questa nomina, coronamento di una carriera partita dal basso e che ho percorso un gradino alla volta". Prova felicità e legittimo orgoglio Davide Fornaciari, nominato giovedì pomeriggio, dalla giunta della Regione Emilia-Romagna, Direttore Generale dell’Ausl di Reggio, dove già ricopriva il ruolo di Direttore Amministrativo.

Fornaciari, 61 anni, prenderà ufficialmente servizio dal 1° febbraio, subentrando a Cristina Marchesi, che il 31 gennaio andrà in pensione. "Ringrazio il presidente de Pascale per la fiducia – ha ulteriormente commentato al Carlino il neo massimo dirigente dell’Azienda sanitaria provinciale – sono pronto ad affrontare le sfide che mi attendono, in un momento oggettivamente difficile".

Fornaciari agirà sulla scorta della grande esperienza accumulata nel settore, in particolare negli ultimi tre incarichi, spesi nel ruolo di direttore amministrativo dell’azienda ospedaliera Sant’Orsola-Malpighi di Bologna, forse la più importante del capoluogo regionale, tra il 2017 e il 2019, la guida del distretto sanitario di Correggio, tra febbraio 2019 e dicembre 2020 e poi quale direttore amministrativo della stessa Ausl reggiana di cui ora occuperà la massima carica.

"Essendo di estrazione ospedaliera l’operato a Bologna, in una realtà ampia e complessa, e poi a Correggio dove ho imparato a conoscere il mondo delle cure primarie e della sanità territoriale, sono stati importantissimi per me. Esattamente come gli ultimi cinque anni a Reggio sono stati utili per avere maggiore conoscenza dell’integrazione socio-sanitaria, dove vengono coinvolti una pluralità di soggetti".

Riguardo alle linee-guida su cui imposterà la sua ’mission’, Fornaciari non si sbottona, rimandando il tutto a quando entrerà ufficialmente in carica. Tuttavia non è difficile immaginare quali saranno i primi, e dirimenti, capitoli nella sua agenda di direttore generale. Il completamento del Mire (il nuovo ospedale per la Maternità e l’Infanzia) la realizzazione dei progetti previsti dal Pnrr, quanto l’Ausl di Reggio riuscirà a capitalizzare dal rifinanziamento del servizio sanitario nazionale e, verosimilmente, anche il miglioramento dei percorsi della sanità territoriale, con l’affermarsi dei Cau e il complesso dossier legato alla situazione dei Pronto Soccorso avviati alla chiusura, tipo quello di Scandiano, o dell’annosa vicenda del punto nascite di Castelnovo Monti, che buona parte dell’opinione pubblica del crinale vorrebbe fosse riaperto.

Temi delicati che entrano in cornici di riferimento regionali, con cui il territorio reggiano andrà a confrontarsi assieme a quelli delle altre province. Un compito non facile, seppure altamente sfidante, per Fornaciari, che ha comunque un valido background. Frutto anche dell’importante percorso di studi (dopo la laurea in Scienze Politiche, ha conseguito il diploma di specializzazione in Discipline del lavoro all’Università di Parma e il master in Amministrazione e controllo al Dams di Lucca e ha frequentato importanti corsi di formazione manageriale) facendosi le ossa pure con seminari e docenze: tra gli altri presso Unimore, la Bocconi di Milano, e la Regione Emilia-Romagna prima di passare ai citati ruoli dirigenziali, partendo dalla direzione Amministrativa del Santa Maria Nuova.

Fornaciari, che risiede a Correggio, è sposato con due figli.