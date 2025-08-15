Ausl Irccs, 1,2 milioni per il welfare aziendale

È del 94% la quota di dipendenti dell’Ausl Irccs di Reggio Emilia che ha aderito al welfare integrativo e che a fine agosto godrà di una somma detassata fruibile in rimborsi per servizi o in buoni spendibili per un totale - tra gli oltre 7.000 dipendenti - di un milione e 241.000 euro relativi all’anno 2024. L’Ausl ha a verificato la possibilità di integrale deducibilità di benefit consistenti in una serie di ‘utilità’ da mettere a disposizione dei dipendenti a tempo indeterminato e determinato. Attraverso l’adesione a una gara Intercenter è stato individuato un provider che ha implementato la piattaforma Up Day Welfare, con un’offerta di servizi; la composizione del paniere, a carico del bilancio aziendale e interamente detassato, è stata personalizzata a livello locale. Ai dipendenti è offerta una gamma di servizi tra i quali scegliere, da fruire attraverso il rimborso della spesa documentata o tramite buoni acquisto. "L’iniziativa rientra tra quelle che la direzione generale sta sviluppando in termini di agevolazioni e facilitazioni e che interessano, ad esempio, gli aspetti abitativi e quelli di spostamento casa-lavoro, oltre che la stabilizzazione a tempo indeterminato", dichiara il direttore generale Davide Fornaciari (foto).