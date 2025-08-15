Il lato oscuro del web
Alessandro Caporaletti
Il lato oscuro del web
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Bimba dimenticata Botulino BolognaMutui boomMedusa ustionanteMaxi yachtFeste e sagre
Acquista il giornale
CronacaAusl Irccs, 1,2 milioni per il welfare aziendale
15 ago 2025
REDAZIONE REGGIO EMILIA
WhatsAppXPrint
  1. Il Resto del Carlino
  2. Reggio Emilia
  3. Cronaca
  4. Ausl Irccs, 1,2 milioni per il welfare aziendale

Ausl Irccs, 1,2 milioni per il welfare aziendale

È del 94% la quota di dipendenti dell’Ausl Irccs di Reggio Emilia che ha aderito al welfare integrativo e che...

È del 94% la quota di dipendenti dell’Ausl Irccs di Reggio Emilia che ha aderito al welfare integrativo e che...

È del 94% la quota di dipendenti dell’Ausl Irccs di Reggio Emilia che ha aderito al welfare integrativo e che...

È del 94% la quota di dipendenti dell’Ausl Irccs di Reggio Emilia che ha aderito al welfare integrativo e che a fine agosto godrà di una somma detassata fruibile in rimborsi per servizi o in buoni spendibili per un totale - tra gli oltre 7.000 dipendenti - di un milione e 241.000 euro relativi all’anno 2024. L’Ausl ha a verificato la possibilità di integrale deducibilità di benefit consistenti in una serie di ‘utilità’ da mettere a disposizione dei dipendenti a tempo indeterminato e determinato. Attraverso l’adesione a una gara Intercenter è stato individuato un provider che ha implementato la piattaforma Up Day Welfare, con un’offerta di servizi; la composizione del paniere, a carico del bilancio aziendale e interamente detassato, è stata personalizzata a livello locale. Ai dipendenti è offerta una gamma di servizi tra i quali scegliere, da fruire attraverso il rimborso della spesa documentata o tramite buoni acquisto. "L’iniziativa rientra tra quelle che la direzione generale sta sviluppando in termini di agevolazioni e facilitazioni e che interessano, ad esempio, gli aspetti abitativi e quelli di spostamento casa-lavoro, oltre che la stabilizzazione a tempo indeterminato", dichiara il direttore generale Davide Fornaciari (foto).

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata