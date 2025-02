Ausl, la nuova squadra. Il direttore generale:: "Ora subito al lavoro"

Elisabetta Grassi"Ho accolto questo incarico con entusiasmo, sono orgoglioso dei colleghi che mi affiancheranno in questa avventura. L’Ausl reggiana è una grande azienda, composta da oltre 7mila persone e un bilancio di oltre 1,7 miliardi di euro, chiaramente sento il peso della responsabilità. Ringrazio chi mi ha preceduto, Cristina Marchesi, una persona capace dotata di grandi doti umane".

È stato presentato ufficialmente ieri mattina il nuovo direttore generale dell’Ausl di Reggio Emilia, Davide Fornaciari.Insieme è stata resa nota anche la ’squadra’ della direzione generale che lo affiancherà nei prossimi quattro anni di mandato, che risulta composta da: Cinzia Gentile, direttore sanitario; Gian Luca Rivi, direttore amministrativo; Alberto Ravanello, direttore attività socio sanitarie e Antonio Boccia Zoboli, direttore assistenziale.

Fornaciari ha quindi illustrato i prossimi passi in calendario: "Inizieremo a breve il percorso di budget per il 2025 e sarà il momento per ascoltare i professionisti; continueremo poi con la programmazione e la gestione del piano di investimenti straordinario da 150 milioni di euro, una cifra mai vista nella realtà reggiana da quando vi lavoro. Le iniziative su cui ci concentreremo maggiormente saranno il Mire, i progetti finanziatati dal Pnrr e la riforma dell’emergenza-urgenza".

Sulla politica aziendale ha posto l’attenzione su quattro pilastri: "L’integrazione tra ospedale e territorio, portando entro il 2026 da 16 a 25 le Case della Salute, che comprenderanno la presenza anche dei medici di medicina generale. Poi innovazione (nuove tecnologie, farmaci, intelligenza artificiale e telemedicina). E ancora ascolto e dialogo per valorizzare le competenze che abbiamo in organico. Infine efficienza per garantire la migliore cura possibile ai cittadini con le risorse disponibili".

Un capitolo a sé è stato dedicato alla difficoltà di reclutamento del personale medico-infermieristico. Questo il quadro reggiano emerso: "Finora siamo riusciti a mantenere un buon equilibrio rispetto al 2019, abbiamo un aumento di 50 unità tra i medici, più 40 su infermieri e oss. Nel comparto medico geriatri, ginecologi, medici di base e addetti alla radioterapia sono le figure professionali più ricercate. Sul personale infermieristico e tecnico la situazione è più delicata, riusciamo a far fronte alle necessità, ma il futuro ci preoccupa, perché l’età media è alta, il 40% ha tra i 50 e i 59 anni, e in molti scelgono di lavorare all’estero o nel settore privato”.

Guardando ai dati Fornaciari chiosa "registriamo un aumento di 160 mila prestazioni nel 2024, rispetto all’anno precedente, pari ad +7%, di cui il 22% vengono erogate in convenzione per quanto riguarda esami diagnostici e le attività ambulatoriali".