Ausl, la replica a Fials: "Ferie estive garantite rispettando il contratto"

"L’accesso alle ferie estive da parte di tutto il personale dipendente, in particolare di quello sanitario e socio-sanitario, è e sarà garantito nel pieno rispetto dei diritti contrattuali". Così l’Ausl di Reggio risponde alle recenti dichiarazioni di Fials ("I reparti sono in sofferenza da mesi e con l’estate la situazione esplode"). "Anche quest’anno – precisa l’Ausl – è stata rimodulata la configurazione dei diversi reparti e servizi, così da ridurre per il possibile il fabbisogno di personale" d’estate. Il reclutamento è iniziato a febbraio, "assumendo il maggior numero possibile di dipendenti a tempo indeterminato ma utilizzando, esaurendole, anche le graduatorie a tempo determinato". Come per gli anni precedenti, poi, "si è attinto e si attingerà al lavoro interinale".

L’organizzazione dei turni, "segue quanto previsto dal contratto e dalla normativa vigente – prosegue l’azienda – e viene gestita con attenzione assicurando, nei limiti del possibile, un’equa distribuzione dei carichi di lavoro. Le eventuali azioni che potranno richiedere un maggior impegno al personale ricalcano quelle già adottate lo scorso anno".

A fronte di un fabbisogno crescente e una minore disponibilità di taluni profili, "l’azienda è riuscita comunque a mettere in campo una serie di azioni che hanno a oggi consentito di controllare, per quanto possibile, il fenomeno – continua –. Le dimissioni volontarie presentate nel 2024 sono state pari a quelle del 2018 e la partecipazione ai concorsi banditi resta elevata anche confrontandola con quelle di altre realtà". L’azienda "supporta per il possibile i neo assunti nella ricerca di una collocazone abitativa e, in collaborazione col Comune, sono state avviate azioni per facilitare l’accesso ad alloggi a canoni sostenibili".

Nonostante il trattamento economico del personale sia definito a livello nazionale, "a livello locale proseguono regolarmente i tavoli di confronto con le organizzazioni sindacali"; non ultimo, "l’investimento continuativo in percorsi formativi volti allo sviluppo di competenze manageriali e relazionali, confermano l’impegno dell’azienda rivolto a ottimizzare le funzioni di coordinamento e gestione dei servizi e del personale". "Il mantenimento di un servizio pubblico efficace e accessibile passa anche attraverso un confronto costruttivo tra tutte le parti coinvolte – chiosa l’azienda – con attenzione costante ai bisogni della comunità".