L’Ausl di Reggio Emilia ha un nuovo direttore generale: ecco chi è

Reggio Emilia, 23 gennaio 2025 – Nuovo direttore generale per l’Ausl di Reggio Emilia. Una scelta, peraltro, all’insegna della continuità. A guidare l’azienda sanitaria provinciale sarà infatti Davide Fornaciari, 61 anni, direttore amministrativo uscente del medesimo ente. Il nuovo incarico del manager diventerà operativo a partire dall’1 febbraio. Fornaciari, nominato ufficialmente oggi pomeriggio dalla Giunta Regionale recentemente insediata, va a sostituire Cristina Marchesi, andata in pensione all’inizio dell’anno. Il nuovo Dg dell’Ausl reggiana si è laureato in Scienze Politiche a indirizzo internazionale nel 1991; ha un diploma di specializzazione in Discipline del lavoro conseguito all’Università ddi Parma e un master in Amministrazione e controllo ottenuto al Dams di Lucca.

Ha frequentato il corso di formazione manageriale per direttori di struttura complessa organizzato dall’Azienda Usl di Reggio e dalla Regione Emilia Romagna nel 2016, nonché il corso manageriale in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria per le direzioni generali delle ASL con la Scuola di sanità pubblica della Regione Veneto nel 2017.

Ha tenuto diverse docenze in Organizzazione ed Economia aziendale all’Università degli Studi e di Modena e Reggio Emilia e diversi corsi di formazione e seminari in materia di bilanci, rendiconti finanziari, budget e controllo di gestione all’Università Bocconi di Milano, al Sole 24 Ore e presso la Regione Emilia Romagna. Dal 2013 al 2016 è stato Direttore amministrativo del Santa Maria Nuova a Reggio.

Successivamente ha ricoperto analogo ruolo presso l’azienda ospedaliero-universitaria Sant’Orsola-Malpighi di Bologna. Da inizio 2019 fino a dicembre 2020 è stato alla guida del distretto di Correggio.