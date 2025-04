Ausl, orari modificati per Liberazione e Primo Maggio

In concomitanza dei ponti del 25 aprile e del 1° maggio l’azienda Usl ha previsto la chiusura di alcuni sportelli e uffici.

Distretto Reggio Emilia - domani il servizio di risposta telefonica del Pre Ricovero Chirurgico del Santa Maria Nuova sarà sospeso in via straordinaria e resterà chiusa la Casa della Comunità di Castelnovo Sotto. Venerdì 2 maggio saranno chiusi il Cuptel e i numeri telefonici di riferimento del Saub e l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Padiglione Morel in via Amendola.

Distretto Montecchio - domani gli uffici amministrativi del distretto di Montecchio osserveranno una giornata di chiusura. Saranno chiusi l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, l’ufficio assistenza protesica, le Cure Primarie, la Segreteria del Distretto. Aperti, invece, il centro prelievi e gli sportelli Cup e Saub del “Franchini”. L’attività riprenderà regolarmente per tutti lunedì 28 aprile, nei consueti orari di apertura.

Distretto Scandiano - venerdì 2 maggio si osserverà un giorno di chiusura per gli uffici amministrativi presenti nella sede del Distretto e per l’ufficio Protesica. Aperti regolarmente Cup e Saub.

Distretto Castelnovo Monti - domani resteranno chiusi gli uffici amministrativi del Distretto e l’Ufficio Protesica. Aperti regolarmente Cup e Saub.

Distretto Correggio e Guastalla - nessuna chiusura straordinaria prevista.