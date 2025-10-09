Ausl Reggio Emilia, premiati i dipendenti più ‘green’: in bici per oltre 2mila chilometri

Reggio Emilia, 9 ottobre 2025 – All’Azienda Usl Irccs di Reggio Emilia si pedala per davvero. Sono stati premiati oggi i tre dipendenti che, tra giugno e luglio, hanno percorso più chilometri in bicicletta nel tragitto casa-lavoro, aderendo al progetto regionale ‘Bike to Work’, promosso dal Comune di Reggio Emilia e finanziato dalla Regione Emilia-Romagna.

L’iniziativa, nata per incentivare l’uso della bici negli spostamenti quotidiani, prevedeva un rimborso di 20 centesimi al chilometro, fino a un massimo di 50 euro al mese per chi sceglieva di lasciare l’auto a casa. All’interno del Distretto di Reggio Emilia hanno aderito 267 dipendenti, che complessivamente hanno percorso oltre 32.600 chilometri, evitando l’emissione di quasi quattro tonnellate di anidride carbonica.

Un risultato che parla di sostenibilità, salute e senso civico, come ha sottolineato il direttore generale Davide Fornaciari, presente alla cerimonia insieme ad Angela Chiari, mobility manager dell’Azienda, Michele Clemente, direttore del servizio gestione economica del personale, e Amelia Ceci dello staff Promozione della salute.

Il podio coi dipendenti che hanno fatto più chilometri

A conquistare il podio dei più virtuosi sono stati Paolo Beneventi del Servizio Tecnico, Jacopo Matteo Rancati, dirigente delle professioni sanitarie, e Corrado Davoli del Servizio Approvvigionamenti.

Beneventi ha percorso 804,54 chilometri in bici, Rancati 703,72 e Davoli 690,39. A loro sono andati simbolici riconoscimenti 'a due ruote’: un casco da ciclismo, un poncho impermeabile e un porta cellulare per bici. “Dietro ogni pedalata c’è una scelta consapevole — ha commentato Fornaciari — quella di prendersi cura della propria salute e dell’ambiente. È un gesto semplice che genera valore per tutta la comunità”.

Visto il successo della prima edizione, l’Azienda Usl Irccs ha deciso di rinnovare il progetto per un triennio, dal primo ottobre 2025 fino allo stesso giorno del 2028, estendendolo a tutti i distretti della provincia. Per partecipare basterà scaricare l’app Wecity, registrare il proprio codice missione e attivare il tracciamento all’inizio e alla fine di ogni tragitto. Il sistema riconoscerà sia l’uso della bicicletta tradizionale o elettrica, sia del monopattino, con tecnologie Gps e Bluetooth per garantire la precisione dei dati.