Ausl: "Tutela e decoro per noi sono prioritari"

All’indomani della segnalazione di episodi incresciosi nelle strutture ospedaliere da parte di vandali e balordi ("escrementi negli ascensori", "entra ed esce chiunque", "qui è uno schifo") l’azienda Usl replica mettendo in luce "la massima attenzione alla sicurezza e al decoro delle proprie strutture, investendo costantemente in sistemi di videosorveglianza, allarmi e presidi di vigilanza".

Gli episodi di vandalismo, furti e comportamenti anomali, "purtroppo non del tutto evitabili in strutture di grandi dimensioni e con un alto flusso di persone, sono stati immediatamente gestiti" e denunciati alle autorità competenti. La sicurezza, rimarca l’azienda, "è una priorità assoluta": "per la struttura ospedaliera di Reggio è presente un impianto di oltre 500 telecamere e sensori, 3 presidi di vigilanza nel corso delle 24 ore ed è attivo un posto di polizia. Gli ambienti vengono presidiati con controlli mirati e continui".

"Stiamo pianificando ulteriori investimenti – puntualizza l’Ausl – per potenziare le infrastrutture e per implementare nuove tecnologie. Siamo fiduciosi che queste misure, unite all’impegno quotidiano di tutto il personale, contribuiranno a mantenere un ambiente ospedaliero sicuro". L’azienda si dichiara consapevole "che la sicurezza non è solo una questione di tecnologia e vigilanza, ma anche di cultura e responsabilità condivisa", per questo "lavoriamo a stretto contatto le istituzioni locali e siamo altresì impegnati a mantenere un dialogo aperto e costruttivo con il personale sanitario e con la cittadinanza".

"Ribadiamo con fermezza che il polo ospedaliero di Reggio non è terra di nessuno, ma un luogo di cura e professionalità, dove ogni giorno uomini e donne dedicano il loro impegno al benessere dei pazienti – chiosa l’Ausl –. Continueremo a monitorare la situazione con la massima attenzione e a intervenire prontamente, con la collaborazione delle forze dell’ordine".