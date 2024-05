Aut Aut nomina il nuovo consiglio. Vassallo riconfermato presidente

È stato nominato il nuovo consiglio di Aut Aut che guiderà l’associazione di volontariato per i prossimi tre anni. Si tratta di Roberto Vassallo (riconfermato presidente), Cinzia Rubertelli (vice presidente), Marco Lanzi (tesoriere), Barbara Salmi (segretaria), Valeria Prampolini (revisore unico), Mirella Antoniani, Domenico Bassi, Giovanni Cappolecchia e Marco Cassinadri. L’associazione è composta, oltre che dai genitori di portatori dell’handicap autistico, anche da tutti coloro che vogliono condividerne le motivazioni e progetti e ha come fine istituzionale lo svolgimento di attività di volontariato prestata a beneficio dei soggetti autistici. Roberto Vassallo ha ringraziato tutte le persone che in questi anni "si sono spese, a vario titolo, per Aut Aut. Stiamo aprendo la nostra associazione anche a persone che non sono state toccate direttamente dall’esperienza dell’autismo in quanto crediamo che solo così possiamo aumentare la qualità delle offerte per i nostri ragazzi e di conseguenza per tutto il territorio. Grazie per la vicinanza che ci viene costantemente dimostrata e che ci dà gli stimoli per andare avanti a testa alta".

m. b.