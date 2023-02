Autismo e ritardi: la denuncia di Aut Aut arriva in consiglio regionale

"Pur di non recitare il ‘mea culpa’, votando la nostra risoluzione, la maggioranza ha rimandato al mittente la richiesta di accelerare la diagnosi e la presa in carico da parte dell’Ausl reggiana dei bambini affetti da disturbi dello spettro autistico".

Il consigliere regionale della Lega Gabriele Delmonte non risparmia critiche alla Regione dopo la bocciatura, avvenuta ieri in commissione, dell’atto di indirizzo a firma di Delmonte e Maura Catellani con la quale i leghisti reggiani chiedevano alla giunta regionale di attivarsi presso l’Ausl di Reggio per risolvere in modo tempestivo i ritardi denunciati dall’associazione Aut-Aut accelerando in particolar modo i percorsi di diagnosi e sviluppando un percorso maggiormente stretto con le realtà scolastiche.

Delmonte e Catellani spiegano che nel reggiano il servizio di "logopedia, trattamento fondamentale per i bambini autistici nella fascia 5-10 anni, sta subendo importanti ritardi e ha costretto numerose famiglie a rivolgersi a strutture private quando invece tale servizio dovrebbe essere gratuito. Ci è stato anche segnalato un problema di ritardi delle diagnosi e nel supporto alle scuole per definire i programmi didattici da parte del reparto di neuropsichiatria infantile con la conseguente perdita di mesi di lavoro scolastico per i bambini autistici".

Delmonte sostiene che la bocciatura della "risoluzione, assolutamente focalizzata sui ritardi dell’attività dell’Ausl reggiana, rischia di comportare effetti pericolosi e negativi". Intanto i consiglieri regionali reggiani di maggioranza in una nota assicurano che, con il nuovo programma regionale integrato autismo 2023-2027, la Regione punta a diagnosi sempre più tempestive e progetti personalizzati di cura.

"Negli ultimi anni in Emilia-Romagna stiamo facendo progressi importanti in un campo che sicuramente presenta sfide quotidiane e in cui il margine di miglioramento è sempre evidente" sottolineano i consiglieri Ottavia Soncini, Federico Amico, Stefania Bondavalli, Andrea Costa e Roberta Mori a margine della seduta della commissione sanità durante la quale si è votata una risoluzione proposta da tutti i gruppi di maggioranza che intende integrare gli obiettivi del nuovo Pria. Nella nostra provincia nel 2022 "sono state 91 – dicono i consiglieri – le nuove diagnosi".

Matteo Barca