Autismo, ecco i giochi per i bimbi

I Rotaract Club di Guastalla, Gonzaga-Suzzara e Carpi insieme per donare giochi e supporti per l’attività psicomotoria alla Neuropsichiatria infantile e dell’Adolescenza di Guastalla. La donazione segue un percorso di sensibilizzazione sulle problematiche legate ai disturbi dello spettro autistico e per sostenere i servizi del Npia territoriale. Serate su questi argomenti hanno coinvolto anche i Rotaract Club della zona, permettendo di comprendere il modo in cui i bambini con autismo percepiscono il mondo circostante, individuare le barriere che possono incontrare e apprendere le strategie per rendere i contesti di vita più inclusivi. Grazie ai fondi raccolti, i club hanno effettuato donazioni di giochi e materiali per attività psicomotorie, essenziali nello sviluppo delle prime competenze relazionali e comunicative.