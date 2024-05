Autismo, successo per l’iniziativa di beneficenza

Ha ottenuto notevole successo di partecipazione l’evento benefico organizzato al circolo Anspi ’Antonio Ligabue’ di Pieve Saliceto, a Gualtieri, dal titolo ’Io pranzo nel blu. E tu?’, a favore di un progetto legato all’autismo, attraverso l’associazione Anffas. Negli spazi del circolo della frazione si sono trovati in molti per questa manifestazione solidale, con un pranzo tradizionale e vegetariano per andare incontro alle esigenze alimentari di tutti. Lo slogan utilizzato per questa festa è stato: "L’autismo non è un ostacolo". L’evento ha voluto ancora una volta sostenere il progetto ’Cuore blu’ dell’Anffas di Guastalla, per favorire attività a favore dei minori con disturbo dello spettro autistico. I casi, anche tra bambini e ragazzi, non sono rari sul territorio locale. Occorre una maggiore sensibilizzazione per affrontare questa problematica in modo adeguato.