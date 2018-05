Reggio Emilia, 10 maggio 2018 - «Qualora venisse documentato e verificato in maniera incontrovertibile, l’episodio pregiudicherebbe seriamente l’immagine dell’azienda e compromette la reputazione del nostro personale viaggiante». Parla chiaro la nota diramata dalla direzione di Seta che condanna il gesto da parte di un’autista riportato dal Carlino di ieri dopo una segnalazione giunta da un’utente che ha visto il conducente di un minibù della linea E giocare al telefonino mentre guidava. La ragazza ha anche detto di essere in possesso del video che proverebbe quanto detto.

Seppur il servizio minibù sia gestito da Til e dunque per Seta non è possibile intervenire sul personale di guida, l’azienda che gestisce il trasporto pubblico ha già inoltrato ai responsabili dell’azienda sub affidataria una formale richiesta di chiarimento sull’episodio. «Possiamo assicurare che, qualora il racconto trovasse riscontro, Seta solleciterà Til ad adottare le previste ed adeguate misure disciplinari a carico del responsabile. Inoltre – richiamando quanto previsto dal contratto di sub affidamento in essere – Seta attiverà la clausola di non gradimento nei confronti di quell’autista, esigendone quindi l’esonero dal servizio Minibù. Dal gennaio 2016 per gli autisti in servizio è in vigore il divieto tassativo di utilizzare telefoni cellulari durante la guida dell’autobus, con o senza auricolari. Il provvedimento (che, ricordo, comporta una sanzione al dipendente fino a 20 giorni di sospensione dal lavoro, in caso di recidiva). Dispiace rilevare come, a distanza di anni e dopo numerose contestazioni disciplinari emesse, vi siano ancora conducenti che non abbiano ben compreso le possibili conseguenze negative»