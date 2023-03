Azienda di autotrasporto merci su strada conto terzi di Castellarano ricerca un autista patente C per trasporto e consegna merce. L’inquadramento previsto è 000012-H1 - CCNL Autotrasporti-Spedizione-Logistica. Si richiede esperienza di 36 mesi nella mansione, conoscenza di italiano: scritto, parlato e comprensione (lettura e ascolto), francese: scritto, parlato e comprensione (lettura e ascolto), inglese comprensione (lettura e ascolto); conoscenze informatiche: Windows, Word, Excel, Thunderbird e GPS; patente C, disponibilità a trasferte in ambito provinciale, regionale, nazionale ed estero. Si offre contratto a tempo indeterminato con data di assunzione prevista 01052023. La sede di lavoro è a Castellarano (Reggio Emilia) ed è raggiungibile con i mezzi pubblici. Orario di lavoro settimanale a tempo pieno 40 ore a 2 turni: ore 5-14; 14-23.

Qualifica ISTAT: Conduttori di mezzi pesanti e camion Centro per l’impiego di Reggio Emilia - Castellarano (Reggio Emilia)