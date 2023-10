Autista per raccolta e trasporto rifiuti Azienda cerca autista con patente C+CQC per guida autocarro con gru e ragno. Offre contratto a tempo indeterminato. Orario di lavoro: 7.30-12.30/13.30-18. Luogo di lavoro: Scandiano. Scadenza: 28/10/2023. Trattamento dati personali in conformità al D.Lgs 196/2003.