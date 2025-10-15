Autista protesta in Sala del Tricolore: "Basta soste selvagge allo Zanelli". Il municipio manderà i vigili al polo

"Sindaco, si alzi e mi guardi in faccia. Sono un cittadino che paga le tasse, risponda alle mie richieste di incontro per parlare dei problemi del polo Zanelli?". Con queste parole, Alberto Brescia, conducente di autobus del trasporto pubblico, ha interrotto la seduta di lunedì del consiglio comunale, urlando dagli spalti di Sala Tricolore per poi mandare a quel paese (con un epiteto colorito da censurare) a primo cittadino Marco Massari e giunta. Calmato dall’assessora alla mobilità Carlotta Bonvicini ("L’unica che mi ascolta ed è capace di gestire la mobilità, ma purtroppo ha le mani legate", accusa Brescia) è stato poi portato fuori dalla polizia locale. Oggetto della sua protesta, la situazione del traffico selvaggio in entrata e uscita che tiene banco dall’inizio delle scuole a Coviolo, in via Fratelli Rosselli dove si è registrato un incremento della popolazione studentesca. "Ero arrabbiato – dice Brescia al Carlino – E mi dispiace di aver detto quella parolaccia, chiedo scusa se ho offeso qualcuno. Però rifarei questa protesta. Da tempo chiedo un incontro al sindaco, ma non risponde mai e si nega. Questo è menefreghismo. Cosa chiedo? La situazione al polo Zanelli per noi autisti è diventata insostenibile, se andiamo avanti così prima o poi ci scappa il morto. Negli ultimi tempi, alcuni genitori che sostano in maniera abusiva nel piazzale, intralciando pericolosamente le manovre degli autobus, sono arrivati a minacciarci. Stiamo perdendo la pazienza. Non chiediamo un presidio fisso, ma almeno la presenza per 15 minuti al mattino e al pomeriggio, in entrata e in uscita da scuola, della polizia locale a regolare il traffico. Così come in piazzale Europa, abbandonato a se stesso e preda di risse e microcriminalità da parte di bande di ragazzini. E vorrei sottolineare che Seta non c’entra nulla, anzi, fa di tutto per migliorare questi aspetti".

A rilanciare la protesta pure il consigliere e deputato Fd’I, Gianluca Vinci: "Anziché ascoltare i cittadini, il sindaco preferisce dare la cittadinanza all’Albanese...". La complicata situazione del polo di via Rosselli (anche ieri ci sono arrivate foto che documentano l’inciviltà di diversi genitori) è al vaglio delle istituzioni. "Provincia, Comune e Agenzia della Mobilità sono al lavoro per attuare interventi coordinati e migliorare la viabilità", avevano detto gli enti dieci giorni fa tramite una nota congiunta per la presa in carico del problema. Si è convinti che l’apertura a breve di un varco pedonale aiuterà nella risoluzione. Ma intanto, in questi giorni, l’amministrazione fa sapere di aver dato mandato alla polizia locale di intensificare i controlli nel piazzale per regolare il traffico ed elevare eventuali sanzioni.

dan. p.