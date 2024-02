Autisti Til in rivolta: "Turni massacranti, così è troppo: la politica ci aiuti"

Continua a essere una situazione esplosiva quella dei lavoratori, in particolare degli autisti, in seno alle due aziende che sul territorio reggiano si occupano di gran parte della quotidiana mobilità pubblica: Seta e Til, nel mirino dei loro dipendenti soprattutto per i turni massacranti ai quali verrebbero sottoposti. L’ultima segnalazione arriva da un conducente di Til, in merito a un ulteriore incremento dei turni, già considerati durissimi dai lavoratori. "Io capisco tutto – racconta Gionata (nome di fantasia di un autista che lavora per conto di Til da quasi 15 anni ma che ha chiesto di conservare l’anonimato, ndr) – le esigenze dell’azienda, un contratto integrativo che abbiamo firmato e che ci obbliga a garantire 80 ore di flessibilità annuali in più del normale orario di lavoro, e persino qualche ora di straordinario in più per coprire le esigenze del trasporto pubblico, in particolare delle scuole. Ma adesso stiamo esagerando. L’ultimo messaggio che mi è stato inviato ci porta a un ulteriore aumento dei turni e delle ore di straordinario. La cosa sta diventando ingestibile".

Il riferimento dell’autista è a una comunicazione via cellulare inviata dai referenti dell’Ufficio Turni che recita: "In occasione dei Viaggi della Memoria, per esigenze di servizio ogni agente dovrà garantire un sabato pomeriggio a Reggio" con a seguire i nominativi degli autisti coinvolti; alcuni dei quali non residenti in città e che di norma operano su tratte provinciali. "Questo – riprende il dipendente Til che ha voluto segnalare il disagio – comporta che dalle circa 45 ore di lavoro settimanali stabilite dal contratto si possa arrivare anche a 50 o, addirittura a 55. E sono straordinari non pagati come tali: o li mettiamo in una banca-ore per avere più ferie, ma esse sono concesse sempre a discrezione dell’azienda; oppure, motivando, possiamo farceli pagare, ma al costo di un’ora di lavoro normale. Per darle un’idea: quasi ogni venerdì mi chiamano per chiedermi se posso lavorare a Reggio al sabato pomeriggio. Spesso ho risposto loro che ne faccio già abbastanza e se potevano lasciarmi stare. Loro però non hanno accettato questa mia risposta e hanno inviato il messaggio per obbligarmi e obbligarci. Pensi che un sabato ho lavorato complessivamente più di 14 ore, di cui 9 di guida effettiva, così non è sostenibile". La carenza di autisti però non è di per sé una responsabilità di Seta e Til. Gionata ribatte: "In generale comprendo, ma allora perché continuano ad accettare commesse se sanno che non c’è il personale sufficiente a coprirle? Parlano di emergenza, ma che emergenza è se sono tre anni che accettano di continuo nuovi incarichi: di recente anche il trasporto, per esempio, dei docenti stranieri che vengono a visitare le strutture di Reggio Children, se poi, per coprirli, annullano di fatto la nostra vita privata e ci costringono a un superlavoro? Davvero: non ce la faccio e non ce la facciamo più. Chiedo a chi può, anche ai politici, anche al ministro Salvini,, di darci una mano".